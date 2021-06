Equipe de France, PSG, Juventus : grosses tensions entre Rabiot, Mbappé et Pogba après l'élimination !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

C'est une information qui ne manquera pas de faire réagir puisqu'elle concerne deux joueurs au comportement, passé ou présent, critiqué, en l'occurrence Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. Le premier avait refusé d'être réserviste pour le Mondial 2018 et le second se voir reprocher une attitude proche de la "grosse tête"…

L'information, sortie par RMC, concerne les familles des deux joueurs ainsi que celle de Paul Pogba. Selon la radio, la mère d'Adrien Rabiot s'en serait pris aux proches de Pogba quand ce dernier a fait des remontrances à son fils sur l'égalisation suisse. Et ce n'est pas tout : madame Rabiot a également échangé de façon virulente avec le clan Mbappé, lui conseillant de recadrer l'attaquant. Les échanges auraient duré une vingtaine de minutes et auraient choqué les autres familles présentes en tribunes. Ambiance…