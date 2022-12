Equipe de France, PSG : Kylian Mbappé est "programmé pour la pression"

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Djibril Sidibé et Kylian Mbappé se sont côtoyés à l’AS Monaco et en Équipe de France. Les deux hommes ont remporté la Ligue 1 et le Coupe du Monde ensemble. Avant le choc entre la France et l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde, Djibril Sidibé, aujourd’hui joueur de l’AEK Athènes, s’est exprimé sur la gestion de la pression de Kylian Mbappé.

« Pour devenir une légende, il sait que ça passe par ces matchs-là, ceux qui comptent. Il est programmé pour ça. Au fond de lui, il y a de la pression mais positive, pas celle de se louper. Plutôt celle de se fixer des challenges. Il est conscient qu’il a un rôle majeur à jouer, qu’il a une grande responsabilité pour lui, pour le football français, pour la société même. Et il prend ce rôle très à coeur. Il est sûr de lui mais ce n’est pas de l’arrogance. Il s’est mis la barre tellement haut. », a expliqué l’ancien coéquipier de de la pépite française dans les colonnes de l’Equipe.