Equipe de France, PSG : la Coupe du Monde, clé du Mercato de Christopher Nkunku ?

Cinquième joueur le plus décisif d'Europe derrière Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Mohamed Salah (Liverpool) avec 35 buts et 16 passes décisives, Christopher Nkunku a vu sa cote grimper en flèche ces derniers mois.

L'attaquant de 24 ans est suivi par de nombreux grands clubs comme Manchester United ou le PSG. Dans un entretien à Téléfoot, le natif de Lagny-sur-Marne a montré qu'il gardait toujours la tête froide et n'avait pris aucune décision tranchée :

« Ce n'est pas un secret, il y a des clubs qui s'intéressent à moi. C'est flatteur de voir de tels grands clubs pour vous mais c'est aussi flatteur de voir votre club Leipzig qui fait tout pour vous garder. Voilà, il faudra bien réfléchir et prendre une bonne décision. La Coupe du monde arrive vie et c'est un paramètre à prendre en compte ».

Relancé sur l'intérêt du PSG, son club formateur, Christopher Nkunku n'en a pas dit plus à Frédéric Calenge : « Il faudrait y réfléchir, tout simplement... » Il faudra à minima débourser 80 M€ pour faire signer l'attaquant du RasenBull.

Alexandre Corboz

Rédacteur