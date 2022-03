Equipe de France, PSG : Le Graët fait un pas en direction de Mbappé

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Hier, Kylian Mbappé a brillé par son absence lors d'un rendez-vous entre les joueurs de l'équipe de France et les sponsors. L'attaquant du PSG aurait voulu manifester son désaccord avec certains points soulevés depuis plusieurs mois par son avocate. Notamment qu'il n'est pas en phase avec certains partenaires et qu'il aimerait que l'argent gagné par les Bleus soit davantage reversé au football amateur. Interrogé par L'Equipe ce mercredi, le président de la FFF, Noël Le Graët, a tenu à relativiser ce coup de sang et pense qu'il sera réglé rapidement...

"On va voir point par point ce qui pose problème. On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents, sponsors et joueurs. Je vais le rencontrer rapidement. Hier (mardi), il y avait tellement de réunions... Je vais à Marseille voir le match (contre la Côte d'Ivoire), puis à Lille (face à l'Afrique du Sud). Ensuite, il y a un peu de temps pour que l'on se voie. Il est parisien et moi aussi de temps en temps... J'ai confiance en lui. Au niveau joueur, il est incontestable. J'ai eu Didier (Deschamps) il y a dix minutes, tout se passe bien à Clairefontaine. Cela n'a aucune conséquence pour l'avenir. Cela permet à nos avocats de travailler... J'ai confiance en lui. C'est un garçon brillant. Je n'en fais pas une affaire d'État."

Raphaël Nouet

Rédacteur