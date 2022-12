Equipe de France, PSG : Mbappé a fait pleurer un champion du monde 98

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Depuis dimanche, le monde hallucine devant le talent de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive lors de la victoire de la France sur la Pologne (3-1) en 8es de finale de la Coupe du monde. Hallucine ou tremble, cela dépend si le pays en question risque de croiser sa route, comme l'Angleterre samedi en quarts. Un souci que ne se font pas les observateurs français, tel Lionel Charbonnier. Sur RMC, le champion du monde 98 a avoué que Mbappé l'avait chamboulé lors de ce match. Et que la France n'avait jamais eu un tel talent. Il faut dire que lui, il y a 24 ans, avait remporté la première étoile avec Stéphane Guivarc'h en attaque...

"Rien que le fait de le mettre sur le terrain, tu pars avec un but d'avance. L'arrière droit polonais, Cash; a essayé de faire du un contre un et quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, il a rappelé tous ses coéquipiers pour l'aider. Je dois vous avouer que quand j'ai vu Kylian faire ses accélérations, il m'a fait pleurer. Je le promets. J'avais les larmes aux yeux. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il est en train de faire ? C'est un phénomène ! Il est allé plus haut que tous les niveaux qu'on a pu atteindre !"