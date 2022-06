Equipe de France, PSG : Mbappé a remporté son bras de fer avec la FFF, Le Graët froissé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Il y a quelques semaines, en pleine polémique Mbappé sur les droits d'image en équipe de France, Noël Le Graët s'était montré très clair : puisque tous les autres internationaux étaient contents de la convention, il n'y avait pas de raison de changer. Donc, soit Kylian Mbappé acceptait ce qu'il avait lui-même signé, soit il n'était plus convoqué chez les Bleus. Bien évidemment, le Breton connaissait les limites de sa position et il n'a finalement pas eu le choix : il a dû négocier.

Les discussions entre le président de la FFF et les avocats de l'attaquant ont eu lieu hier mardi. Ces derniers ont expliqué à l'AFP : « Il a été entendu que cette convention, élaborée en 2010, nécessite des modifications pour être en phase avec les évolutions du sport et des modes de communication. Les échanges vont s'intensifier pour aboutir à une nouvelle version de la convention en amont de la prochaine Coupe du monde. Les deux parties ont partagé le constat que la convention devrait faire l'objet d'une révision tous les quatre ans. »

« L’état d’esprit a été très constructif, révèle Noël Le Graët dans L’Équipe. Nous avions convenu ensemble d’un communiqué sur quelques points. Le texte qui m’a été finalement proposé par les conseils de Kylian m’a un peu froissé. Cette convention ne concerne pas que Kylian mais bien tous les joueurs de l’équipe de France. Il ne faut pas oublier non plus tous les partenaires qui nous donnent beaucoup d’argent. J’ai décidé de mettre Madame Verheyden en rapport direct avec M e Yves Wehrli, qui est l’avocat de la FFF et qui a rédigé cette convention voici plus de dix ans. Je suis bien d’accord qu’il faut la revoir de temps en temps. Mais je le redis : ce texte concerne tous les joueurs. Je tiens toutefois à repréciser que Kylian n’a jamais demandé plus d’argent pour lui. Il n’y a aucune position de force de sa part sur le volet financier. »

Noël Le Graët et les avocats de Kylian Mbappé se sont rencontrés https://t.co/806S4LAVs6 pic.twitter.com/KxcsnAbHqC — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 31, 2022

Pour résumer Kylian Mbappé a obtenu ce qu'il voulait : une renégociation de la convention liant les joueurs de l'équipe de France à la FFF concernant les droits d'image. Le président de la Fédération, Noël Le Graët, a cédé alors qu'il n'était initialement pas ouvert à la discussion...

Raphaël Nouet

Rédacteur