Equipe de France, PSG : Mbappé relance les hostilités avec Martinez en l'imitant

Après le sacre de l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'équipe de France (3-3, 4-2 t.a.b.), Emiliano Martinez avait fait polémique en plaçant son trophée de meilleur gardien de la compétition à hauteur de son sexe. Le gardien argentin n'avait pas manqué non plus de provoquer Kylian Mbappé, tenant notamment dans ses bras une poupée avec une photo de l'attaquant français lors des célébrations à Buenos Aires.

Mbappé imite le geste de Martinez

Quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé n'a pas oublié le geste controversé et les provocations d'Emiliano Martinez. Comme on peut le voir sur une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux, le champion du monde 2018 a imité le portier d'Aston Villa en plaçant à son tour un trophée à lui à hauteur de son sexe. Images captées à la sortie du Camp des Loges.

Kylian Mbappé imitant le geste d’Emiliano Martínez 😭 pic.twitter.com/hffLJXyvyj — Vibes Foot (@VibesFoot) January 23, 2023

Pour résumer À la sortie du Camp des Loges, Kylian Mbappé a imité le geste controversé d'Emiliano Martinez après la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et l'équipe de France (3-3, 4-2 t.a.b.).

