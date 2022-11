Equipe de France, PSG, OM : Valbuena espère voir Mbappé se faire recadrer

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Rares ont été les points noirs après la victoire des Bleus sur l'Australie (4-1) mardi. Il y a eu la grave blessure de Lucas Hernandez, qui a mis un terme à sa saison, et c'est à peu près tout. Tout juste s'est-on demandé pourquoi Kylian Mbappé avait tiré les corners en première période. Pour Eric Di Méco et Emmanuel Petit, c'est parce que l'attaquant du PSG tient avant tout à soigner ses statistiques et qu'il espérait ainsi être passeur décisif. Sauf qu'il est tellement peu en réussite dans cet exercice que les choses ont évolué après la pause. Aujourd'hui dans L'Equipe, l'ancien meneur de jeu de l'OM Mathieu Valbuena a demandé à ce que chacun reste à sa place...

"Kylian n'est pas un spécialiste, ça se sent dans sa technique de frappes. Pourquoi il les tirerait ? Chacun doit rester dans son rôle. Il a tellement d'autres facultés, d'autres qualités, Kylian, mais il est loin d'être le plus précis. C'est tellement important, les coups de pied arrêts, aujourd'hui, que pour moi, il faut une hiérarchie très claire avec dans l'idéal un gaucher et un droiter. S'il est sur le terrain, Antoine (Griezmann), ça devrait être lui, avec sa sensibilité technique. Derrière, il y en a d'autres comme Ousmane (Dembélé) ou Théo (Hernandez)."