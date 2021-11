Equipe de France, PSG : Pierre Ménès envoie Mbappé dans une nouvelle dimension

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Kylian Mbappé a encore marqué les esprits hier soir lors de la victoire de la Finlande (2-0). Buteur somptueux pour le 2-0 et subtil passeur décisif sur l’ouverture du score de Karim Benzema, l’attaquant du PSG a encore affiché sa complicité avec son homologue du Real Madrid et mis tous les observateurs dans sa poche.

« Pendant la lamentable première période des Bleus, il a fait ce qu’il pouvait avec très peu de munitions. Durant le premier quart d’heure de la seconde mi-temps, il a semblé se désintéresser du match et puis, l’entrée de Benzema l’a revigoré. Il lui offre la passe décisive pour l’ouverture du score sur une jolie talonnade, a analysé Pierre Ménès sur son blog. C’est la troisième fois depuis le début de la saison qu’il donne des buts dans ce genre avec Messi contre City et Neymar à Bordeaux. Et que dire de son but ? Il part quasiment de la ligne médiane, excentré près de la ligne de touche, accélère et enroule magnifiquement dans le petit filet. C’est incroyable de dire ça vu tout ce qu’il a déjà fait, mais je trouve qu’il a encore pris une nouvelle dimension. »

En Espagne, on se délecte déjà de l’association prometteuse que Mbappé (22 ans) pourrait créer avec Benzema (33 ans) dès la saison prochaine. Le PSG et l’émir du Qatar l’entendront-ils seulement de cette oreille ?

