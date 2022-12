Equipe de France, PSG : Mbappé à la table de Zidane et Platini

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Kylian Mbappé vient de réaliser un début sensationnel de coupe du monde ! L'attaquant français est le meilleur buteur du début de ce mondial 2022 avec 5 réalisations. Les performances de l'attaquant du PSG impressionnent la planète entière. En équipe de France, le natif de Bondy a déjà réalisé des exploits en étant champion du monde en 2018. Avec les Bleus, il a déjà marqué plus de buts que la légende, Zinedine Zidane (33 buts pour le Parisien contre 32 pour l'ancien du Real Madrid ndlr).

Pour Jean-Michel Larqué, le Français de 23 ans est déjà une légende en Équipe de France. « Bien évidemment que Kylian s’assoit à la table de Zidane et Platini ! Tout est réuni pour considérer qu’il est de leur niveau. Je reste persuadé qu’il est la valeur ajoutée des Bleus. Il a une facilité dans le geste, dans sa capacité à faire la différence qui égale les plus grands. En étant beaucoup plus jeune, Kylian Mbappé est à la table de Zidane et Platini. », a lâché le consultant sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.

Samedi prochain, l'attaquant des Bleus aura l'opportunité de marquer l'histoire une fois de plus en quarts de finale de ce Mondial face à l'Angleterre, affaire à suivre...