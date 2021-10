Équipe de France, PSG, Real Madrid : Giroud se lâche sur Mbappé et Benzema

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Cela fait du bien d’entendre enfin Olivier Giroud (35 ans) . Écarté de l’équipe de France depuis l’avénement de Karim Benzema cet été, l’attaquant de l’AC Milan a livré ses vérités sur ses relations avec le buteur du Real Madrid (33 ans). Malgré les apparences, celles-ci seraient bonnes.

« Toute ma carrière en sélection, on m'a opposé à lui, on nous a monté l'un contre l'autre. Il y a les pro-Benzema et les pro-Giroud. J'ai toujours dit que je n'avais pas de problèmes avec lui et que j'aimais jouer avec lui, mais c'était un truc médiatique pour faire croire qu'on était en affrontement. Cela n'a jamais été vrai, a-t-il déclaré au Guardian avant e faire un point sur la suite de sa carrière internationale. Je ne dirai jamais que je prends ma retraite internationale. (...) C'est simple, si le sélectionneur a besoin de moi, il m'appelle. Si non, il ne m'appelle pas. »

Autre sujet de transparence de Giroud : sa brouille avec Kylian Mbappé (22 ans) peu avant l’Euro et juste après la large victoire contre la Bulgarie, où il avait pesté contre le manque d’altruisme de son cadet. « Ce n'était qu'un détail. Il était un peu remonté pendant deux jours même si je lui ai expliqué que je ne le pointais pas spécialement lui du doigt. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit, a-t-il expliqué. Les médias ont essayé de monter cela en épingle et ont dit que ça avait ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe. Mais voyons ! Nous avons eu une conversation entre adultes et il n'y avait plus de problème. »

Olivier Giroud revient sur son différend avec Mbappé

