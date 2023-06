Equipe de France, PSG : réunion décisive avec Kylian Mbappé cette semaine !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Président de la FFF, Philippe Diallo va tenter de solder un problème récurrent qui mine le quotidien de l'équipe de France depuis de longs mois maintenant et que son prédécesseur Noël Le Graët n'a jamais été en mesure de solutionner : l'histoire de la convention qui lie les internationaux à l'instance au sujet de leurs droits d'images.

C'est en effet l'un des grands cheval de bataille de Kylian Mbappé qui, depuis plus d'un an, tente de médiatiser ce problème, ne souhaitant pas s'afficher, lorsqu'il porte le maillot de l'équipe de France, avec certains sponsors de la Fédération. Bien qu'il soit lié par contrat aux Bleus depuis ses 18 ans, le Bondynois a notamment multiplié les coups d'éclat pour attirer l'attention sur ce qu'il estime être un vrai souci.

Diallo attendu au tournant dans la gestion de cette affaire

Si l'on en croit L'Equipe, le nouveau boss de la « 3F » va profiter d'un dîner avec les Bleus mercredi la veille du départ des hommes de Didier Deschamps pour Faro afin de discuter avec les meneurs de fronde. Soutenu par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé a bien l'intention de finir par faire plier l'instance sur la question alors que les avocats des deux camps discutent depuis de longs mois.

Philippe Diallo marche particulièrement sur des œufs car si ses joueurs vedettes venaient à refuser à s'afficher avec certaines marques, cela pourrait avoir un impact sur l'attractivité de l'équipe de France et donc la valeur des contrats signés avec les sponsors. L'absence de tournage de spots et de séances photos lors de ce rassemblement laisse un peu de temps à Diallo et aux avocats de toutes les parties pour trouver une solution...