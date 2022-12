Equipe de France, PSG : un champion du monde passé par l’OM insulte Martinez et prend la défense de Mbappé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

L’attitude d’Emiliano Martínez pose question ! Champion du monde 2022 avec l'Argentine au Qatar face aux Bleus il y a quelques jours, le portier de l'albiceleste continue de provoquer kylian Mbappé. Lors du défilé de son équipe à Buenos Aires, Dibu, s'est affiché avec une poupée à l’effigie du Français pour le provoquer. L’Argentin a du mal à digérer les propos maladroits de Kylian Mbappé quelques mois avant le Mondial sur le niveau du football sud-américain. Le comportement du gardien de l’Albiceleste n'a pas plu à l'ancien marseillais champion du monde 2018, Adil Rami.

« Le plus gros fils de p... du monde du football. L'homme le plus détesté. (…) Kylian Mbappé, les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde », a taclé le défenseur central de Troyes sur Instagram. L’ancien de l’OM estime que Yassine Bounou devait être nommé meilleur gardien de la compétition à la place de l’Argentin.

Mbappé victime de racisme

Lors des célébrations de la victoire de la Coupe du monde à Buenos Aires, de nombreux argentins insultent Kylian Mbappé. Le génie français est sur les lèvres de beaucoup d'argentins qui se permettent parfois de glisser de nombreuses insultes racistes en direction du Français. Des photos et des cercueils brûlés ont été aperçus un peu partout dans le pays d'Amérique du Sud. Pas sûr que le comportement de Dibu Martinez à l’encontre de Kylian Mbappé aide à stopper ces insultes d'une violence terrible.