Pas facile, on le sait, d'être au marquage de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG. Les défenseurs de toute la planète foot redoutent même ce moment lorsqu'ils doivent affronter en un-contre-un l'enfant de Bondy.

Seul Todibo

Il en serait pourtant un qui ne connaitrait pas de ce genre de souci. Et il évolue dans le même championnat que Mbappé : la Ligue 1. En effet, et attention car il s'agirait d'une confession faite en privé..., Jean-Clair Todibo, défenseur central de l'OGC Nice et actuellement convoqué chez les Bleus comme son illustre partenaire, serait le seul à être capable de tenir Mbappé à l'entraînement.

🚨 En privé, Kylian Mbappé 🇫🇷 a confié que le seul défenseur de l’Equipe de France qui arrive à le tenir à l’entraînement est Jean-Clair Todibo 🇫🇷. 😳 (@WHumberset) pic.twitter.com/rgm4dOweBq — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) November 15, 2023

