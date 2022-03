Equipe de France : Clauss, Giroud, Zouma, Dubois, Lafont, Mbappé... Deschamps a réponse à tout !

Zapping But! Football Club PSG : Qui sont les fautifs de l'élimination parisienne ?

Sur les premières de Clauss et Nkunku

« Ce sont deux joueurs performants, qui auraient pu être appelés avant. J'ai profité de la période. Je considère que c'était le moment de les voir pour avoir un peu plus de réponses par rapport aux choix définitifs à faire à l'avenir. Le critère essentiel est la performance en club par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir ».

Sur l'absence de Giroud

« Cela se passe bien pour lui, il marque des buts importants pour le Milan AC. Après, j'ai des choix à faire. Je sais très bien ce qu'Olivier a été capable de faire avec nous. Il reste sélectionnable et à disposition de l'équipe de France même si je ne l'ai pas appelé sur ce rassemblement ».

D. Deschamps « #Giroud ? Ca se passe bien pour lui, je suis content pour lui. Il marque des buts. J’ai des choix à faire, je sais très bien ce qu’il a fait avec nous. Il reste sélectionnable ». — Bertrand Latour (@LatourBertrand) March 17, 2022

Sur l'absence de Zouma

« Choix fort ? Je ne sais pas... Je ne l'ai pas pris systématiquement. Il n'était pas là en octobre, il était là en novembre mais Varane n'était pas là. C'était un choix sportif. Je ne fais que des choix sportifs pour qui que ce soit. Sur l'affaire du chat ? Je ne vais pas revenir dessus, j'ai dit ce qu'avait à dire, j'ai échangé avec Kurt de vive voix. C'est une chose qui n'aurait pas dû se passer mais là c'est un choix sportif ».

Sur les absences de Léo Dubois, Ousmane Dembélé et Nabil Fékir

« Il n'y a de raisons. Tous les cas ne sont pas similaires. Certains sont en reprise et ont besoin d'enchaîner... J'ai 23 cases. Cela ne changera pas. Les joueurs que je ne prends pas, c'est par rapport à ceux que j'ai pris aussi. C'est de la concurrence ».

Sur ce qu'il manque à Alban Lafont être appelé

« Alban fait une saison bien meilleure que les précédentes. C'est normal de retenir le match contre le PSG qui a été plus que réussi, c'était dans la continuité de ses performances... Evidemment qu'on le suit, il est en progression. Alphonse Aréola a déjà un peu d'expérience. Il connait bien l'équipe de France et a déjà du vécu avec nous. Certes, il a peu de temps de jeu mais il maintient son niveau de performance. C'est le choix du moment. Cela fait partie des discussions avec le staff. Aujourd'hui, c'est ce choix-là. Cela ne veut pas dire qu'Alban ne peut pas venir ou n'a pas la possibilité de. A lui de maintenir ce qu'il fait avec le FC Nantes depuis le début de la saison ».

Sur l'avenir de Kylian Mbappé

« Je n'ai pas de préférence, pas d'avis... C'est lui qui décide et quoi qu'il décide cela n'a aucune influence sur l'équipe de France. C'est un choix de Kylian et de sa famille. Je n'ai pas d'infos, je ne chercherais pas à en avoir. Il y a d'autres joueurs qui devraient être plus inquiet que Kylian sur la question de l'avenir. Kylian est à un tel niveau... Où qu'il joue ça n'aura pas d'incidence sur l'équipe de France ».

Suite à l'annonce de sa liste pour les matchs de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire (25 mars) et l'Afrique du Sud (29 mars), Didier Deschamps a pris la parole et expliqué ses choix.

