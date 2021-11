Equipe de France, RC Lens, OL : Pierre Ménès révèle un problème entre Clauss, Dubois et Deschamps

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

L’OL a coulé à pic hier au Roazhon Park face à un Stade Rennais en mode PSG. Grâce à la qualité de son collectif, bien supérieur à celui des Gones, le club breton a frappé un grand coup et montré que Léo Dubois n’avait peut-être pas sa place en équipe de France.

« Après l'entrée d’Adrien Truffert devant lui (73e), il a été emporté par la vague, et entre sa main sur le deuxième but et sa course difficile sur le quatrième, tout est devenu très compliqué », analyse L’Équipe en lui attribuant la note médiocre de 3/10.

Invité à évoquer la performance collective de l’OL, et donc celle de Dubois, Pierre Ménès ne comprend toujours pas pourquoi Didier Deschamps préfère l’ancien capitaine du FC Nantes à Jonathan Clauss.

« Côté lyonnais, il y avait trop de lacunes. Et s’il y en a une à souligner, c’est Dubois. Quand on voit que Clauss n’est pas en équipe de France et que le Lyonnais y est, il y a plus qu’un problème », a-t-il soufflé sur son blog.

"𝐍𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐬'𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐭𝐞"

Victime de Montpellier à l'Allianz Riviera, Nice a raté l'occasion de repasser devant Lens. Les Rennais en revanche, se sont rapprochés de la tête en atomisant un OL méconnaissable.

