Équipe de France, Real Madrid, ASSE : Dupraz baffe Benzema

Dimanche dernier, Karim Benzema a assuré sur son compte Instagram qu'il allait s'expliquer sur son départ du Qatar avant la Coupe du monde. Une sortie qui n'a pas plus à Pascal Dupraz, désormais consultant pour RMC Sport.

Le coup de gueule de Dupraz sur l'affaire Benzema - Deschamps

"Vous pensez que je n’ai que ça à faire, moi ? Attendre, trépigner que Benzema me fasse son commentaire sur son départ de la Coupe du monde au Qatar ? Tu sais ce que je vais faire le jour où il parlera ? Je vais me repasser le match des rugbymen, Angleterre - France. Du sport, encore et toujours. À force, ça fait mal à notre sport. Au sport numéro un. On est en train de le déglinguer de partout. Ça suffit ! Une bonne fois pour toutes, ça suffit !", a lâché l'ancien coach de l'AS Saint-Étienne dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sport.

