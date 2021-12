Equipe de France, Real Madrid : Benzema, l'affaire de la sex-tape, la condamnation...Deschamps répond

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

On le sait : Karim Benzema, l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid, a récemment été condamné à une peine de prison avec sursis. Et ce au terme de l'affaire dite de la sex-tape. Le joueur, qui a depuis fait appel, pourrait-il être victime de ce dossier chez les Bleus et ne plus être retenu par le sélectionneur, Didier Deschamps.

Ce dernier, au cours de l'entretien accordé à l'Equipe, est justement revenu sur ce point. En ayant un discours très, très clair. Extrait. "Une décision de justice, ça ne se commente pas. Il faut l'accepter. À partir du moment où il a fait appel, il faudra attendre. Je n'ai pas le programme de la justice. J'ai échangé avec lui, je ne vais pas vous révéler notre discussion, mais s'il fait appel, c'est qu'il trouve ça évidemment trop dur, trop sévère, voire plus. C'est son droit, et à partir de là, il faudra attendre la décision. Aujourd'hui, il est sélectionnable, c'est la position du président et de la Fédération."