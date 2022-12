Equipe de France, Real Madrid : Benzema annonce sa retraite internationale

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Forfait de dernière minute pour disputer la Coupe du monde 2022 avec l'équipe de France, Karim Benzema ne portera plus le maillot bleu. Sur son compte Instagram, l'attaquant du Real Madrid a annoncé ce lundi, le jour de son 35e anniversaire, qu'il prenait sa retraite internationale. "J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a écrit KB9 sur le réseau social.