Equipe de France, Real Madrid : la brouille Benzema - Deschamps se confirme

À peine arrivé au Qatar avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2022, Karim Benzema a été touché lors de la préparation au début de la compétition. Le Français était alors contraint de quitter l’aventure. L’adjoint de Didier Deschamps a dévoilé son carnet de bord après la fin du tournoi. Dedans, Guy Stéphan a expliqué le forfait du Ballon d’Or français. « Malheureusement, Karim Benzema va se blesser. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif. »

« C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent. », a-t-il expliqué. Karim Benzema a donc quitté le rassemblement de l’Équipe de France sans faire de bruit.

Une version contestée

Le lendemain de l’échec des Bleus en finale face à l’Argentine, le Madrilène annonce mettre un terme à sa carrière internationale contre toutes attentes. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », avait communiqué le Français de 35 ans sur Instagram.

C’est depuis ce moment que de nombreuses rumeurs circulent autour de sa relation avec Didier Deschamps, « J’ai consulté trois spécialistes qui confirment qu’il aurait pu être apte à partir des huitièmes de finale du Mondial pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite. », a lâché son ex-agent Karim Djaziri sur Twitter.

Un véritable malaise ?

Ce jeudi, L’Équipe explique que « l’attaquant madrilène n’a toujours pas digéré ni compris son éviction du groupe France. Persuadé qu’il pouvait être remis sur pied bien avant la fin de la compétition, il s’est senti floué et reste convaincu que sa rechute au quadriceps gauche avant le début du tournoi fut l’excuse parfaite pour Didier Deschamps et son staff pour l’écarter de l’équipe de France ». Des informations à prendre avec des pincettes mais qui pourraient justifiées la volonté de l’ancien de l’OL d’arrêter sa carrière avec l’Équipe de France alors qu’il est à son meilleur niveau.