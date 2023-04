Équipe de France, Real Madrid : comment Camavinga a retourné Deschamps

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Les grands joueurs peuvent évoluer à différents postes. Et c'est assurément le cas d'Eduardo Camavinga, fréquemment baladé ces derniers mois au milieu de terrain ou sur le côté en tant que latéral gauche. Ce fut le cas en équipe de France ainsi qu'au Real Madrid. Suprise, dès lors, lorsque Didier Deschamps, le sélectionneur national, a de nouveau fait appel à l'ancien rennais au milieu de terrain face à l'Irlande lors de la dernière victoire des Bleus.

"Le fait de commencer à jouer face à l’Irlande, là ça m'a surpris."

Un choix qui tient aussi à une explication entre les deux hommes, comme l'a raconté Camavinga à nos confrères de RMC sport. "J'ai eu une discussion avec lui. Je lui avais dit que je méritais d'avoir une petite place en milieu de terrain et ça il l'a bien compris. J'étais très content qu'il me fasse rentrer contre les Pays-Bas au milieu de terrain. Après je vais pas dire que j'étais surpris parce que ça reste mon poste mais le fait de commencer à jouer face à l’Irlande, là ça m'a surpris. Mais il faut se tenir prêt à n'importe quel moment et c'est ce que j'ai fait et j'ai fait mon match."