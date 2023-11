Équipe de France, Real Madrid : coup dur pour Camavinga ?

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

L'équipe de France mais peut-être aussi le Real Madrid sont peut-être en passe d'être confrontés à un gros coup dur : cet après-midi, Eduardo Camavinga a été contraint de mettre un terme à sa séance d'entraînement suite à un choc avec Ousmane Dembélé. Le milieu merengue s'est d'abord relevé avant de se coucher et de regagner les vestiaires, visiblement contrarié mais en assurant à Didier Deschamps que ça allait.

Des examens à venir

Camavinga va passer des examens qui détermineront la nature de sa blessure, si blessure il y a. Vu la faiblesse de l'opposition, Didier Deschamps pourrait le laisser au repos pour la réception de Gibraltar samedi à Nice et le titulariser le mardi suivant en Grèce. Les Bleus, déjà qualifiés pour l'Euro 2024, n'ont plus rien à jouer dans leur groupe. Une indisponibilité de plus longue durée pourrait en revanche être handicapante pour le Real Madrid, qui est déjà privé d'Aurélien Tchouaméni jusqu'en 2024 et qui a vu Jude Bellingham manquer les deux derniers matches en raison de sa blessure à une épaule.

