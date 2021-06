Équipe de France, Real Madrid : Deschamps pas loin de lâcher, Zidane déjà prêt à l’éjecter ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Didier Deschamps n’a pas tapé sur qui que ce soir hier soir à Bucarest. Extrêmement déçu de l’élimination prématurée de la France en 8es de finale de l’Euro par la Suisse (3-3, 4 tab 5), le sélectionneur des Bleus n’a pas souhaité trop en dire sur son avenir.

Conforté par Noël Le Graët avant la compétition jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Deschamps n’aurait pourtant pas tout dit.

« Là, à mon avis, il n’est pas loin de lâcher, a décrypté Jérôme Rothen sur l’antenne de RMC Sport. Ça fait bientôt dix ans (qu’il est sélectionneur). Sur l’état d’esprit, et c’est fondamental pour Didier Deschamps, je pense qu’il a été extrêmement déçu de ce que les joueurs lui ont renvoyé. »

Rothen a l’avantage d’avoir joué sous les ordres de Deschamps à l’AS Monaco et connaît bien le bonhomme. L’ancien milieu du PSG croit dur comme fer à sa théorie : « Il ne va pas donner à ‘manger’ aux journalistes. Contrairement à certains sélectionneurs, lui est classe et dit: ‘on se verra en septembre’. C’est un grand professionnel là-dessus. Franchement, j’ai le sentiment qu’il n’est pas loin de lâcher. »

Fabrizio Romano avance le nom de son successeur sur le banc des Bleus : Zinédine Zidane. « Il y a trois jours, Florentino Pérez a expliqué que Zinedine Zidane rêvait de devenir le sélectionneur de l’équipe de France, a rappelé le journaliste de Sky Italia. Maintenant, la FFF aura une décision clé avec Deschamps en vue de la prochaine Coupe du Monde : protéger Didier ou donner sa chance à Zizou. » Vu sa manière d’exposer le dilemme, Romano a semble-t-il déjà tranché.

Florentino Perez, three days ago.

“Zinedine Zidane dreams of being the French National Team's coach. I’m sure he will achieve it”. 🇫🇷 #France



...now the French Federation will have to make key decision on Deschamps, looking at next World Cup - protect Didier or go with Zizou.