Équipe de France, Real Madrid, Juventus : coups durs pour Benzema et Pogba

Durant la séance d’entraînement hier au campus universitaire de UCLA, l’attaquant tricolore a subi un choc à la cheville après une intervention trop engagée de Vinicius Tobias. Après l’intervention de deux kinés, As fait savoir qu’il a pu reprendre la séance mais avec beaucoup de difficulté pour la terminer.

De son côté, Paul Pogba est encore plus dans le dur à la Juventus Turin. « Après s'être plaint de douleurs au genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral, annonçait hier un communiqué. Dans les prochaines heures, il subira une consultation orthopédique spécialisée. Par conséquent, afin de poursuivre son traitement, il ne participe pas au voyage à Dallas. »

Selon La Gazzetta dello Sport, Pogba va consulter un spécialiste et risque de devoir passer par la case opération. Si cela venait à se confirmer, le milieu tricolore risque d'être éloigné des terrains pendant environ deux mois. Il devrait donc manquer toute la fin de la préparation, plusieurs journées de Serie A et les deux premières journées de la phase de poules de Ligue des champions.

Karim Benzema et Paul Pogba, deux cadres de l’équipe de France, sont touchés pendant cette préparation estivale. Deux blessures qui pourraient les handicaper pour les prochaines échéances, en clubs et avec les Bleus en plus.