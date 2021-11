Equipe de France, Real Madrid : la réaction de Benzema après le verdict de l’affaire de la sextape

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

A l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas si Karim Benzema a décidé de faire appel de la peine que lui a infligé la justice française pour l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, dans laquelle il a été reconnu coupable de complicité. L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a écopé d'un an de prison avec sursis et d'une amende de 75.000€.

Si cela l'a touché, ça ne s'est pas vu sur le terrain puisque, le soir même, il a marqué le troisième but des Merengue sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (3-0). Après coup, le Lyonnais a publié un message sur son compte Instagram dans lequel il fait une allusion discrète à sa condamnation : "Je reste concentré sur ce que j'aime le plus. Gros efforts de l'équipe, grande victoire, continuons ainsi". Place au jeu et rien qu'au jeu, c'est très bien comme ça !