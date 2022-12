Equipe de France, Real Madrid : plusieurs coups bas de Deschamps et des Bleus avec Benzema ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Que s’est-il vraiment passé au Mondial avec Karim Benzema ? Tout le monde essaye de décrypter les raisons pour lesquelles l’attaquant du Real Madrid a quitté aussi prématurément le camp de bas des Bleus au Qatar. Romain Molina, qui avait déjà fait quelques révélations sur son cas, a donné plus de détails cette nuit sur sa chaîne.

On apprend notamment que Didier Deschamps lui avait promis une place à l’Euro 2016 malgré l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. Et que ce même Deschamps a été forcé contre sa volonté de reprendre Benzema chez les Bleus, où il n’a eu aucun mal à s’entendre avec Olivier Giroud. « C’est Allah contre Jesus », aurait toutefois glissé ironiquement un joueur de l’équipe de France lorsque les rumeurs de mésentente entre les deux attaquants ont éclaté.

L’attaquant du Real Madrid serait en outre banni de tous les événements extra-sportifs français (anniversaires, remises de trophées, etc) et la FFF aurait interdit aux Bleus de « liker » ses publications sur les réseaux sociaux. A ce titre, Molina explique que la Fédé n’a pas apprécié de voir Aurélien Tchouaméni le défendre publiquement récemment. « Et non, ce n'était pas un problème sportif, ni de comportement, mais les égos et l'hypocrisie de certains... », conclut notre confrère.