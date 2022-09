Equipe de France, Real Madrid, PSG : Zidane a balayé une nouvelle opportunité !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Thomas Tuchel viré de Chelsea cette semaine suite à la première journée de la Ligue des Champions, les Blues ont choisi de nommer Graham Potter en lieu et place du technicien allemand. Mais avant de miser sur le coach de Brighton, Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, a tenté sa chance pour Zinédine Zidane (libre), essuyant un refus catégorique de l'ancien coach du Real Madrid.

A deux mois du Mondial, Zidane n'écoute plus les offres

Comme pour Manchester United ou encore le PSG plus tôt dans l'année, « Zizou » a dit non au club londonien … Et sa raison n'a pas varié d'un iota. Selon OK Diario, Zinédine Zidane continue d'attendre sa chance en équipe de France. Le fait d'être seulement à deux mois d'un Mondial au Qatar décisif pour l'avenir de Didier Deschamps pousse le Ballon d'Or 1998 à ne même plus considérer aucune offre.

D'ailleurs, Zinédine Zidane ne fait même pas de son cas une considération financière. S'il a eu trois occasions de devenir le coach le mieux payé du monde en revenant sur Diego Simeone, le Marseillais n'a qu'une idée en tête : reprendre les Bleus et redevenir Champion du Monde … mais cette fois-ci en tant que sélectionneur.