Équipe de France : un Knysna 2 des Bleus pour contester Le Graët ?

Noël Le Graët est dans une très mauvaise période ! En plus d’avoir un audit dans sa fédération, le patron de la FFF est depuis hier soir sous le feu des critiques à la suite de propos plus que maladroits sur la légende, Zinédine Zidane. Comme de nombreux anciens internationaux français, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots en évoquant l’homme de 81 ans. L’ancien du PSG invite les Bleus à faire grève pour que Noël Le Graët soit obligé de démissionner.

« Il faut qu’on soit tous solidaires, les anciens, les joueurs actuels. Le tweet de Mbappé, je dis bravo Kylian. Mais les autres de l’Équipe de France, ils attendent quoi pour prendre le relais ? le sélectionneur Didier Deschamps, qui a joué avec Zidane, il attend quoi ? Ils doivent se désolidariser de Noël Le Graët. Et si la mobilisation ne suffit pas, eh bien… faites grève ! J’encourage les joueurs de foot à le faire. Parce que sans les joueurs, Le Graët ne serait rien du tout. On ne veut plus de l’image terrible qu’il renvoie. On ne veut plus de ça. », a lancé Jérôme Rothen sur l’antenne de RMC dans son émission.

Le podcast du jour de Rothen s'enflamme est disponible, avec une grosse page sur les déclarations de Noël Le Graët sur Zidane 👇https://t.co/VrBfEEQ7hb pic.twitter.com/rI6vJBF6Tj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 9, 2023