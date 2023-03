Equipe de France, Stade de Reims, OGC Nice : Just Fontaine s’est éteint

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le journaliste Dominique Grimault a annoncé la disparition de Just Fontaine à l'âge de 89 ans ce matin avant d’être relayé par son confrère Jacques Vendroux. « Je viens d'avoir sa femme Arlette, a-t-il affirmé sur Twitter. Notre Justo Fontaine est parti la nuit dernière à Toulouse. Il part avec son record de 13 buts en coupe du monde de 1958. Quel mec extraordinaire, on a tellement ri. »

Un Soulier hommage en 2014

Au moins pour ce record, le nom de Fontaine restera à jamais gravé dans l’histoire de la Coupe du monde et de l’équipe de France. En 2014, l'ancien attaquant de l'OGC Nice et du Stade de Reims avait d'ailleurs reçu un Soulier d'Or pour son record, au Brésil. « Je suis très fier de recevoir cette chaussure, unique, ça tombe bien car moi aussi je suis unique, et les gars à côté de moi qui me donnent le prix, sont uniques », avait-il expliqué sur scène au moment de recevoir son prix des mains de Ronaldo et Michel Platini.