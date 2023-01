Equipe de France, Stade Rennais : Mandanda confirme sa retraite internationale

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Ce samedi matin, le journal L'Equipe a vendu la mèche pour la retraite internationale de Steve Mandanda. Un clap de fin en équipe de France que le gardien du Stade Rennais, âgé de 37 ans, vient de confirmer en conférence de presse.

"Cela permet de boucler la boucle avec Lloris"

"J’étais surpris de voir ça ce matin. Maintenant c’est vrai que c’est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition, j’ai vécu des grands moments avec l’équipe de France. Aujourd’hui, il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent. Cela permet de boucler la boucle avec Hugo Lloris. C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que j’ai vécu tout ça. Aujourd’hui l’équipe de France s’arrête pour moi. On en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi, ça arrive logiquement, j’ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux. C’était le moment, c’était normal d’arrêter."

International français depuis 2008, Steve Mandanda doit annoncer, à 37 ans, la fin de son aventure avec les Bleus. En 35 sélections, le champion du monde a tout connu, de Knysna à Doha https://t.co/DEXt0k8q4N pic.twitter.com/4FW1NiILZ1 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 14, 2023

Pour résumer Présent ce samedi en conférence de presse au Stade Rennais à la veille du choc contre le Paris Saint-Germain, Steve Mandanda a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale.

Fabien Chorlet

Rédacteur