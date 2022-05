Equipe de France : Thibaut Courtois revient avec classe sur son seum légendaire

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce soir, Thibaut Courtois va vivre l'un des plus grands moments de sa carrière avec la finale de la Champions League face à Liverpool. Ce sera en France, un pays qui lui a laissé un souvenir amer puisque les Bleus ont sorti sa Belgique (0-1) en demi-finales de la Coupe du monde 2018. Le gardien du Real Madrid avait alors eu des propos très durs à l'encontre des Tricolores, dont il avait fustigé la piètre qualité de jeu. Quatre ans plus tard, il revient dans L'Equipe sur cette sortie polémique qui lui avait valu des moqueries sur le fait qu'il avait le seum...

"Il faut se mettre à ma place. Tu viens de perdre et la France, pendant les dix dernières minutes, a bien joué le coup, en jouant au métier. Mais c'est le foot. Contre le Brésil, on avait fait la même chose que la France pendant les dix dernières minutes. Mais on oublie. Et après, tu sors du terrain, au bout de deux minutes, tu fais une interview à chaud, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu viens de perdre une demi-finale de Coupe du monde. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de messages : "Courtois, il a le seum" (rires). Ca me fait rigoler. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est aussi parce que je ne me cache jamais lors des interviews. J'ose dire ce que je pense. Je n'ai jamais eu peur de parler même si j'ai fait une boulette ou si on perd un match. J'assume. Mais au Real, j'ai plein de coéquipiers français er ce sont tous mes potes."

Un joyeux anniversaire à notre gardien numéro 1 Thibaud Courtois qui fête ses 30 ans aujourd’hui ! 🥳 #RMCF #RealMadrid pic.twitter.com/ejB28exSNN — Real Madrid (@RMadridActus) May 11, 2022

Pour résumer Dans une interview parue dans L'Equipe ce samedi, le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est revenu sur ses propos polémiques après l'élimination de la Belgique par la France (0-1) à la Coupe du monde 2018, ce qui lui avait valu des moqueries sur son seum...

Raphaël Nouet

Rédacteur