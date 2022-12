Equipe de France : un ancien du Real Madrid se moque des Bleus avec Benzema

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Maintenant que le verdict est tombé et que l'équipe de France s'est inclinée en finale de la Coupe du monde au terme d'un scénario complètement dingue, les moqueries vont se multiplier. Notamment à l'encontre de Didier Deschamps pour ne pas avoir retenu Karim Benzema, blessé avant le début de la compétition mais qui aurait aimé rester pour faire sa rentrée lors des matches à élimination directe. L'attaquant du Real Madrid a ainsi vu son ancien partenaire Mesut Özil, Merengue de 2010 à 2013, troller les Bleus.

Sur son compte Twitter officiel, le milieu offensif allemand, dont la carrière est en chute libre depuis de nombreuses années et qui joue actuellement à Istanbul Basasksehir, a simplement écrit : "No Benzy, no party". Un tweet qu'il a dû écrire, puis effacer, puis réécrire, puis reffacer, puis réécrire... Preuve que la "party" française n'était pas très loin, même sans Karim Benzema.