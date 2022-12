Equipe de France : un champion du monde s’emporte, Deschamps a recadré deux joueurs !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L’équipe de France est au diapason au Mondial. Alors que les Bleus affronteront le Maroc mercredi en demi-finales (20h), les cadres n’hésitent plus à prendre la parole et faire monter le son si nécessaire. On l’a ainsi vu contre la Pologne en 8es de finale, lorsque Raphaël Varane avait recadré ses troupes après une première période insipide. Contre l’Angleterre, c’est Antoine Griezmann qui a joué le rôle du Père Fouettard.

Hernandez et Rabiot recadrés

« On ne rejouera peut-être jamais une qualification pour une demi-finale de Coupe du monde, aurait-il lancé en substance selon L’Équipe. On a tous envie de vivre ça. On ne peut pas rentrer à la maison ce soir, les gars. On doit en faire plus. » Pourtant, à cet instant, les Bleus mènent encore an score (2-1) mais le joueur de 31 ans a suffisamment d’expérience pour réaliser que le vent a tourné.

Du côté de Didier Deschamps, le quotidien sportif rappelle qu’il a dû pousser deux énormes coups de gueule en seconde période. L’un contre Theo Hernandez, à l’origine du second penalty, l’autre sur Adeien Rabiot, à la suite d’un problème de placement sur un coup franc.

