Equipe de France : un match amical de prestige conclu pour la rentrée

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Elle va être sympa, la rentrée de l'équipe de France ! Le 7 septembre, les Bleus accueilleront l'Irlande au Parc des Princes pour un match très important dans la course à la qualification pour l'Euro 2024. Cinq jours plus tard, on vient de l'apprendre, ils se déplaceront à Dortmund pour y défier l'Allemagne, hôte du championnat d'Europe, en amical. Le 13 octobre, il y aura le match retour face aux Pays-Bas, tout aussi important que celui contre l'Irlande, et le 17, un amical à Lille contre l'Ecosse, qui célèbre son 150e anniversaire.