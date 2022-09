Equipe de France : un membre du staff de Deschamps à l'origine de l'affaire Pogba ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Lancé dans un combat fratricide qui l'oppose à son frère ainé Mathias, lequel l'accuse d'avoir fait usage d'un marabout contre Kylian Mbappé et d'avoir tenté de se débarasser de lui, Paul Pogba est dans une période très délicate de sa vie. Le Champion du Monde a même été contraint de porter plainte contre son aîné et plusieurs amis d'enfance pour chantage et tentative de racket. Un proche de Deschamps a conseillé à Pogba de porter plainte Si l'affaire est aujourd'hui entre les mains de la justice, on en sait un peu plus sur les premières auditions réalisées par l'Office central de luttre contre le crime organisé (OCLCO). D'après Le Parisien, en plus de Paul Pogba, au moins trois autres personnes ont été auditionnées : son agent Rafaela Pimenta, sa mère Yeo Moriba... Ainsi qu'un membre du staff de l'équipe de France dont l'identité est restée secrète. « Ce dernier, alerté dès le début de l'été, aurait conseillé à Paul Pogba de sortir du silence en s'adressant d'abord à la police italienne », écrit le quotidien francilien, laissant entendre que Didier Deschamps était bel et bien au courant de la bombe qui allait exploser dans l'entourage de Paul Pogba... Même s'il ne s'attendait sans doute pas à l'histoire de sorcellerie impliquant Kylian Mbappé. Une chose est aujourd'hui certaines : actuellement blessé et pas certain d'être rétabli pour le Mondial au Qatar, le milieu de la Juventus de Turin se serait bien passé d'une telle affaire qui éclate aujourd'hui au grand jour...

L'affaire Pogba poussée par le staff des Bleus Si Paul Pogba s'est décidé à agir contre son entourage, c'est aussi parce que le joueur de la Juventus Turin y a été incité... par un membre du staff de l'équipe de France. Ce dernier a même été entendu par la justice.

Alexandre Corboz

Rédacteur

