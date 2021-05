Equipe de France : un premier doute émerge autour de Benzema

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L’annonce a fait l’effet d’une bombe mardi soir : Karim Benzema est de retour en équipe de France. Après s’être entretenu fin avril avec Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid l’a convaincu de le retenir pour la phase finale de l’Euro.

Un geste fort de la part du sélectionneur des Bleus salué unanimement par la presse mais aussi par Bixente Lizarazu. Content de de rabibochage, le champion du monde 98 attend néanmoins la vérité du terrain pour voir si Benzema aura un réel impact sur le jeu des Bleus.

Lizarazu attend de voir pour Benzema

« Il n'y avait pas de débat sur le plan sportif. Je pense qu'ils ont réussi à se parler enfin, a-t-il analysé au micro de France Info. Quand on a Griezmann, Mbappé, Dembélé, Benzema, Giroud, Coman, ça fait quand même beaucoup de matière. Je pense que toutes les sélections aimeraient avoir ce talent devant. Mais il faut trouver la bonne formule, trouver les bons équilibres, trouver les bonnes combinaisons de joueurs parce que ce n'est pas en mettant sept joueurs offensifs qu'on va marquer forcément plus de buts que l'adversaire. Il faut attaquer et défendre. »