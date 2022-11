Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Il est encore un peu tôt pour savoir avec précision le onze de départ de la France contre l’Australie, mardi pour le premier match des Bleus à la Coupe du monde (20h). Sans surprise et sans pépin physique, on voit néanmoins mal comment Kylian Mbappé (23 ans) pourrait ne pas en faire partie.

S’il ne dément absolument pas son talent, Adil Rami pense que la présence de l’attaquant du PSG pourrait créer le même déséquilibre défensif qui plombe Christophe Galtier au PSG. Raison pour laquelle les deux techniciens se sont résolus à mettre leur défense à 3 au placard...

« Les latéraux 2.0, super offensifs et techniques, cela n'a jamais été le kif du sélectionneur. Lui, c'est plus basique, à la Pavard, solide et discipliné. Je pense aussi qu'il veut compenser les efforts défensifs que ne feront pas nos attaquants », a analysé le champion du monde 2018 dans La Provence.