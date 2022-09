Equipe de France : une nouvelle bombe nauséabonde lâchée sur la FFF

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Romain Molina avait promis des révélations explosives sur le fonctionnement de la FFF ces derniers mois et il a tenu parole. Mais ce qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est qu'il avait autant de dossiers sous le coude ! Et que son article paru chez les Norvégiens de Josimar portant sur des agressions sexuelles sur mineur couvertes par la Fédération en cachait d'autres ! Ce mercredi, le journaliste d'investigation en a publié un nouveau et celui est tout aussi scandaleux que le précédent.

Documents à l'appui, Molina révèle que la FFF a licencié récemment Daniel Galletti, patron des arbitres d'Ile-de-France, après avoir appris que celui-ci avait fait des propositions indécentes à des mineurs pour leur permettre de gravir plus rapidement les échelons. Des échanges de textos ont été dévoilés dans lesquels Galletti propose à l'un d'entre eux de venir chez lui pour se masturber moyennant finances ! Molina rappelle que "la FFF n'a pas saisi les autorités comme elle en avait pourtant le devoir eu égard à sa délégation de service public (article 40). Selon les articles 434-1, 434-3 & 434-4, une peine de prison de 3 ans + 45.000 euros d'amende peuvent être appliqués "pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets"". Ca commence à faire beaucoup !