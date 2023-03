Équipe de France : une tendance se confirme pour le futur capitaine

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Avec les retraites conjugués d'Hugo Lloris et Raphaël Varane, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, va devoir élire un nouveau capitaine lors du prochain rassemblement.

Griezmann ou Mbappé futur capitaine des Bleus

Comme on pouvait s'y attendre, cela devrait se jouer entre l'attaquant de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, et la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, si l'on en croit les informations de Téléfoot. On aura la réponse d'ici le 24 mars prochain et le premier match des éliminatoires de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas.

Nouveautés, surprises : @SaberDesfa vous donne toutes les dernières infos de la liste de Didier Deschamps pour les matchs face aux Pays-Bas et l'Irlande ! pic.twitter.com/KnAIPbtKbF — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023

