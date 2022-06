Equipe de France : Varane blessé, un crack de Liverpool appelé !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

En revanche, toujours aucune nouvelle concernant Kylian Mbappé, sorti lui aussi à la pause face aux Danois mais visiblement en capacité de revenir sur l'un des trois prochains matchs des Bleus (la Croatie deux fois et l'Autriche). L'attaquant du PSG est quand même très incertain pour le prochain choc de lundi, à Split, contre les vice-champions du Monde dalmates.

𝙆𝙤𝙣𝙖𝙩𝙚́ 𝙧𝙚𝙢𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙑𝙖𝙧𝙖𝙣𝙚



Raphaël Varane (douleur musculaire à la cuisse gauche) ne pourra pas participer aux 3 prochains matchs des Bleus. Didier Deschamps le remplace par Ibrahima Konaté ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eNRxkRtONn — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 4, 2022

Konaté chez les Bleus ! Raphaël Varane (Manchester United) sorti blessé de France - Danemark (1-2) hier soir et dans l'incapacité d'enchaîner sur les trois prochains matchs de Ligue des Nations avec les Bleus, la FFF a choisi de faire appel ce samedi au défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté.

Alexandre Corboz

Rédacteur