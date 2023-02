Equipe de France : Varane explique pourquoi il raccroche les crampons avec les Bleus

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Après Karim Benzema, de façon plus ou moins forcée, et Hugo Lloris, l'équipe de France a perdu un autre de ses glorieux représentants de la décennie écoulée en la personne de Raphaël Varane. Le défenseur central, champion du monde 2018 et finaliste en 2022, a rendu sa décision publique en début de semaine. La justifiant par le fait qu'il commençait à être usé par le très haut niveau, lui qui a commencé à percer à Lens avant sa majorité. Sur Canal+ ce soir, il en a dit plus :

« J’ai failli ne pas participer au dernier Mondial 2022, j’étais effondré. J’ai terminé la Coupe du monde sur les rotules. J’ai tout donné. Si on avait gagné, je l’aurais annoncé tout de suite après. C’est la décision la plus importante de ma carrière. Moi, je vis les choses à fond. Mentalement, je n’arrive même plus à me concentrer parfois, en fin de saison. On a déjà perdu des matches au mois de juin, où l’on n’arrivait même pas à se concentrer, on était carbo. Parfois, quand je suis avec ma famille, que j’ai quittée à 13 ans, je n’arrive pas à déconnecter. Je suis là, sans être là. J’ai besoin de souffler, je suis en train d’étouffer. Le moment le plus dur a été d’appeler le sélectionneur, il s’en doutait. »