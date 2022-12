Equipe de France : Varane réagit au message de soutien de Benzema et à la possible prolongation de Deschamps

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Une compétition déjà réussie pour les Bleus ?

"L'objectif de départ est la gagne. On sait que c'est difficile. C'est déjà une satisfaction d'être en demi-finale, ce n'est pas une chose facile. Réussi à être dans le dernier carré est une belle performance mais on est des compétiteurs et on veut la gagne."

La possible prolongation de Deschamps

"On n'en parle pas, on est concentré sur le prochain match."

Le message de soutien de Benzema

"Karim Benzema, je suis en contact avec lui, il est à fond derrière les Bleus."

Le Maroc

"Il y a une force collective qui se dégage. C'est une équipe solidaire. Ils ont des forces également en contre-attaque, sur coup-de-pied arrêté ou sur des actions individuelles. On s'attend à beaucoup d'adversité."