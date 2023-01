Equipe de France : visé par de nouvelles accusations, Le Graët sort du silence

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

Dans la tourmente après son dérapage sur Zinédine Zidane, Noël Le Graët, qui a été mis en retrait de son poste de président de la FFF, a fait l'objet de nouvelles accusations. En effet, selon les informations du Monde, l’inspection générale va "émettre un signalement à la justice pour "outrage sexiste" en vertu de l’article 40."

Suite à ces nouvelles révélations, Noël le Graët a pris la parole auprès de l'AFP. "Je viens de prendre connaissance avec étonnement d'un article du Monde faisant état de fuites sur le rapport provisoire en cours de préparation (de l'IGESR). À ce stade je ne connais ni les faits qui me sont reprochés ni les personnes qui en sont à l'origine. Plus généralement je m'étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m'a pas encore été transmis et que je n'ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci", s'est étonné le Breton.