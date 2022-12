Equipe de France : Zidane, principal adversaire des Bleus de Deschamps en 2026 ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

En atteignant le dernier carré de la Coupe du monde, Didier Deschamps s'est offert le luxe de décider de son avenir à la tête de l'équipe de France. Et a priori, il aurait pris la décision de continuer au moins jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne. Ce qui fait que Zinédine Zidane, qui convoite son poste depuis un an et demi et la fin de son deuxième passage au Real Madrid, va devoir se chercher un nouveau challenge.

Et justement, selon le média espagnol OK Diario, Zidane figurerait sur les tablettes du... Brésil ! La CBF va mettre un terme au contrat du sélectionneur Tité et elle se montre ambitieuse concernant sa succession. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et maintenant Zinédine Zidane, c'est du très lourd ! Et du très pris concernant les deux premiers. L'ancien meneur de jeu, qui a toujours brillé face à la Seleçao (on se rappelle de ses récitals dans les Coupes du monde 1998 et 2006), se laissera-t-il tenter ? Si oui, il deviendrait alors l'un des principaux rivaux des Tricolores de Deschamps pour le Mondial 2026...