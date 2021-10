Espagne - France (1-2) : Benzema fait une promesse aux supporters des Bleus pour la Coupe du monde 2022

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Auteur du premier but des Bleus d'une frappe enroulée du pied droit de toute merveille, Karim Benzema a été le grand artisan de la victoire ce dimanche de l'équipe de France face à l'Espagne (2-1) en finale de la Ligue des Nations 2021. Quelques secondes après le coup de sifflet final, l'attaquant du Real Madrid a savouré son premier titre avec les Bleus, avant de faire une promesse aux supporters français pour la Coupe du monde 2022.

"J’avais vraiment envie de gagner un trophée avec l’équipe de France. Aujourd’hui, c’est fait. C’était vraiment un match difficile, on a montré une force de caractère. Cette équipe est très forte, on ne lâche jamais rien. Je pense que c’est le signe des grandes équipes : ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment, c’est ce qu’on a fait. On n’a pas baissé les bras jusqu’à la fin du match. Je vais profiter de ce trophée. Ensuite on va se qualifier à la Coupe du Monde... Et on va aller la chercher !", a-t-il confié au micro de M6.

CHAMPIONS !!! Les Bleus remportent la Nations League en s'imposant 2-1 face à l'Espagne ! 🔥🔥🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/yl7uxoZh6e — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2021