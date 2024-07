Espagne - France : les notes des Bleus sortis la tête haute

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Mike Maignan (6) : il ne peut rien faire sur les deux buts encaissés, dont cette frappe extraordinaire de Lamine Yamal sur l'égalisation. Il s'est signalé en seconde période par une sortie décisive loin de sa surface aux devants de Nico Williams. Encore une fois très sûr dans tous ses gestes. Pour son premier grand tournoi avec les Bleus, il a prouvé qu'il était bien le numéro un français et une vraie pièce maîtresse de l'équipe.

Jules Koundé (6) : c'est lui qui pousse le tir d'Olmo dans les filets sur le but du 2-1 mais le reste du temps, il a encore été impressionnant, mettant sous l'éteignoir un Nico Williams étincelant depuis le début de l'Euro. A ce poste de latéral droit qu'il n'apprécie guère, il aura fait une Thuram en se comportant en patron. Bon courage aux vrais latéraux droits pour le déloger !

Dayot Upamecano (5) : certaines de ses relances ont fait peur et il a semblé par moments dépassés lors des temps forts de l'Espagne. Il a en outre vendangé une belle occasion d'égaliser sur un corner en seconde période. S'il a été sobre tout au long de l'Euro et participer à la solidité défensive de l'équipe, il nous semble qu'un Konaté aurait pu apporter plus de sérénité.

William Saliba (6) : un match à la hauteur de son Euro. Comme à Saint-Etienne, Nice, Marseille ou Arsenal, le défenseur central ne sortira plus de l'équipe maintenant qu'il y est entré. Calme en toutes circonstances, toujours bien placé, bon dans les relances, il est vraiment impressionnant. Ce n'est pas un hasard si Morata ou Olmo se sont éloignés de sa zone en seconde période.

Théo Hernandez (5) : il avait un client ce soir en la personne de Yamal et il n'a d'ailleurs pas pu l'empêcher d'égaliser sur sa frappe d'extraterrestre. En grande souffrance quand il est cantonné à la défense, il n'a quasiment rien apporté, gâchant même une belle possibilité de centre en seconde période après un bon décalage de Mbappé. Expédie une frappe (du droit) au-dessus alors qu'il est idéalement placé dans la surface à la 75e.

Ngolo Kanté (5) (Antoine Griezmann, 62e) : Kanté a été impressionnant lors du premier tour et plus neutre par la suite. Ce soir encore, il a paru souffrir devant le gros rythme imprimé par l'Espagne. Sa saison en Arabie Saoudite ne l'a pas préparé pour ce genre de combats. Dommage mais il n'empêche qu'il aura fait un revival inespéré pendant cet Euro.

Aurélien Tchouaméni (4) : une performance neutre mais on attend forcément plus du joueur du Real Madrid. Il devrait être capable de s'imposer plus au milieu de terrain, de davantage casser les offensives adverses et porter le danger via ses grosses frappes. On a l'impression qu'il n'exploite pas son plein potentiel et c'est très agaçant.

Adrien Rabiot (4) (Eduardo Camavinga, 62e) : mis au supplice par le couloir droit espagnol, il s'est vu reprocher par Didier Deschamps de ne pas appliquer ses consignes concernant le marquage de Lamine Yamal. Un Yamal qu'il avait un peu chambré en conférence de presse en disant qu'il n'en avait pas assez fait dans sa carrière pour inquiéter les Bleus. Il a perdu une bonne occasion de se taire...

Ousmane Dembélé (4) (Olivier Giroud, 79e) : quand il est dans un jour comme ça, on sait que la lumière ne viendra pas de ses pieds. Le souci, c'est que ça arrive souvent dans les rencontres à enjeu, quand il a moins d'espace pour faire parler sa vitesse, quand le rythme est trop soutenu pour qu'il puisse suivre. Son Euro aura été globalement décevant, à l'image de son match de ce soir.

Randal Kolo Muani (4) (Bradley Barcola, 62e) : il ouvre le score d'une belle tête sur un service de Mbappé dès la 8e minute et on se dit que, ça y est, il a vaincu le signe indien. Mais non... L'ancien Nantais est vraiment trop léger pour ce genre de chocs. Il s'est bien battu, à fait le travail défensif avec sérieux, mais offensivement, sorti de son but, ça a été le néant. Barcola, qui l'a remplacé, a placé deux-trois grosses accélérations qui ont fait mal à la défense espagnole.

Kylian Mbappé (4) : même constat que pour Kolo Muani. On s'est dit que sa passe décisive de la 8e minute, associée au fait qu'il ne portait plus son masque, allait le décoincer. Raté. A l'image de sa frappe de la 85e minute envoyée largement au-dessus alors qu'il était dans sa position préférée, le natif de Bondy a trop peu brillé. L'Euro, ce n'est pas son truc, lui qui avait précipité l'élimination des Bleus avec son tir au but manqué face aux Suisses en 2021. Un seul but en cinq matches, trop peu de différences, des occasions manquées... C'était vraiment pas son tournoi. Vivement les vacances !

