Euro 2020 : Finlande 0-1 Russie

Après sa victoire sur le Danemark (1-0) dimanche dernier dans un contexte des plus délicats après le malaise de Christian Eriksen la veille, la Finlande espérait réaliser la passe de deux face à la Russie. Dès la 3e minute, elle a pu se dire que c'était bien parti puisque Pohjanpalo a ouvert le score d'une magnifique tête décroisée. Seulement, il était hors-jeu de quelques millimètres. Cette annulation a eu le don de rebooster les Russes, assommés après leur déroute à domicile contre la Belgique (0-3) le week-end dernier.

Même s'ils n'ont pas tout maîtrisé, les hommes du placide Stanislav Tchertchessov ont eu le grand mérite de s'imposer sur une frappe enroulée magnifique de Mirantchouk dans les arrêts de jeu de la première période. Ils ont également frappé le poteau par Dzioubia (13e), qui était toutefois hors-jeu, et se sont procurés quelques occasions dans une partie très agréable à regarder. Avec cette victoire, la Russie se relance dans ce groupe B, où elle compte trois points, comme son adversaire du jour et la Belgique, qui affronte demain le Danemark.

Aleksei Miranchuk gets Russia up and running in #EURO2020



What a finish 🤤#RUS pic.twitter.com/ktStiaafHb