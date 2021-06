Euro 2020 : France 1-0 Allemagne

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Il fut un temps où l'équipe de France tremblait à l'évocation d'un match en Allemagne. Un temps où s'imposer 1-0 à Stuttgart comme le fit la bande à Jacquet en 1996 était un pur exploit. Mais ça, c'était avant. Avant Didier Deschamps et sa science tactique, avant les victoires en Coupe du monde, avant une génération dorée qui ne cesse de nous surprendre.

Ce soir, les Bleus ont gagné 1-0, but de Mats Hummels contre son camp à la 20e après une belle ouverture de Pogba et un centre puissant d'Hernandez. Mais ils ont marqué deux autres fois, par Kylian Mbappé d'un bel enroulé dans le petit filet opposé de Neuer et pas Benzema sur un magnifique service de Mbappé (les deux en seconde période). A chaque fois refusé pour un léger hors-jeu. Ils auraient aussi pu bénéficier d'un pénalty pour un tacle d'Hummels sur Mbappé. Et jouer en supériorité numérique après un attentat de Gossens sur Pavard. Une sorte de duel Schumacher-Battiston revisité, sauf que cette fois le Français s'est relevé. Et qu'il a gagné. Car ce qu'on retiendra surtout de ce match, c'est que si la France a laissé le ballon à l'Allemagne, elle n'a pas tremblé. On attendait les Bleus au tournant, on peut l'écrire : ils sont forts, très forts. De vrais champions. Ça change du temps passé…

Genou dans la nuque, ça passe, donc ? pic.twitter.com/5DxMh3RNqI — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 15, 2021