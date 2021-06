Euro 2020 : le Danemark premier qualifié pour les quarts, Dolberg s'offre un doublé

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Le Danemark est le premier qualifié pour les ¼ de finale de l'Euro 2020. Ce samedi, les Danois, miraculés du premier tour, se sont imposés face au Pays de Galles. C'est Kasper Dolberg, l'attaquant de Nice, qui a ouvert le score en milieu de première mi-temps (27e). Avant d'ajouter un second but dès le retour des vestiaires (48e), toujours du pied droit. Maehle a ajouté un 3e but en toute fin de partie (88e), juste avant l'expulsion du Gallois Wilson (90e). Et Braithwaite a ajouté un 4e but dans le temps additionnel (96e).

Le Danemark retrouvera au prochain tour le vainqueur du match entre les Pays-Bas et la République Tchèque.