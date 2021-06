Euro 2020 : Pays-Bas 2-0 Autriche

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Quatre jours après une victoire au bout du suspense contre l'Ukraine (3-2 après avoir mené 2-0 et s'être faits remonter), les Pays-Bas ont remporter un succès tout en maîtrise ce soir contre l'Autriche. C'était moins flamboyant de la part des Oranje mais ils se sont montrés plus solides et c'est finalement ce qui importe le plus pour espérer aller loin dans cet Euro.

Dès la 11e minute, ils ont ouvert le score par Memphis Depay sur pénalty, après qu'Alaba ait marché sur le pied de Dumfries dans l'angle de sa surface de réparation. L'arbitre a eu besoin de la VAR pour voir la faute. A la 40e, Depay a manqué le plus facile en expédiant son plat du pied gauche, à cinq mètres des buts et alors que le gardien autrichien était battu, au-dessus de la barre. A la 67e, l'ancien Lyonnais a lancé Malen dans la profondeur, ce dernier a fixé le portier adverse et servi sur un plateau Dumfries pour le 2-0. Avec ce succès, les Pays-Bas sont en quarts de finale.

Selon l'@UnionArdennais, 4 joueurs bénéficient d'un bon de sortie :

- Boulaye Dia, dont Reims réclame 15M€.

- Nathanaël Mbuku, 15M€ également.

- Ghislain Konan, qui vise un nouveau challenge.

- Mathieu Cafaro, Reims lui a accordé la liberté d'accepter un nouveau projet. pic.twitter.com/gRBRhyvKdY — Kirill. (@Rheims_) May 31, 2021